Boris live in Köln

Boris halten ihre Stücke mit Vorliebe minutenlang in der Schwebe. Besonders heute, besonders auf »Dear«. Es entsteht ein tiefes Dröhnen, das sich genauso bohrend über die Knochen fortpflanzt, sollte man versucht haben, es mit Ohrstöpseln auszusperren. Eine akustische Machtdemonstration. Wie wohl die Mücke, die sich vor den üppigen Bühnennebelschwaden abzeichnet, die Musik wahrnimmt, wenn man sich schon als Säugetier an die Rotorblätter eines Helikopters erinnert fühlt? Plötzlich lassen sie die Gitarrenwände einstürzen und wie Erdrutsche auf ihr Publikum niederdonnern und sich schlussendlich in bodenlosen Noise-Tümpeln zu verlieren. Bis es allerdings soweit ist, hat das Trio meist noch eine lange Abfolge beschwörungsähnlicher Rituale zu vollziehen. Alles scheint sich dabei nach den gefühlt meterlangen Armen Takeshis zu richten, der das Geschehen mit Handzeichen lenkt. Der Gong, den Atsuo mit der Rückhand beackert, passt entsprechend gut ins Bild. Trotz Multitaskings findet der zappelige Schlagzeuger genügend Zeit, den Anstachler zu geben. Steht ein musikalischer Kurswechsel bevor, lässt sich das schon früh an seiner Körpersprache ablesen – Spoiler-Alarm!Zurück zum Profanen: Wer unter einer schwachen Blase leidet, dem hat diese Band in Sachen Komfort live einiges zu bieten. Für ein paar Minuten auf dem Örtchen zu verschwinden, ohne das nächste Riff zu verpassen, das geht fast nur bei Boris. Als dann aber plötzlich ganz viel auf einmal passiert, macht sich der unterdrückte Durst nach Tempo und Struktur bemerkbar. Die Reaktionen auf einsetzende Rhythmen fallen teils überschwänglich aus; Watas Gitarrensoli brennen grelle Muster ins pulsierende Grau, und die Ohren scheinen sich an sie gewöhnen zu müssen wie Augen die Sonne. Boris gelingt es, sich nicht nur über Genres, sondern allem Anschein nach auch über Raum, Zeit und Wahrnehmung hinwegzusetzen, und das durch simpelste Kontrastspiele und komplexe Klangaufbauten gleichermaßen.Das Ergebnis ist köstlich, liegt aber denkbar schwer im Magen. In dem Moment, indem Boris von der Bühne gehen, verlässt auch rund ein Viertel des Publikums übersättigt die zur Schwitzhütte geratene Location und versäumt mit der Zugabe »Farewell« die offizielle Verabschiedung. Für einige von ihnen könnte es die letzte Gelegenheit zum Abschied gewesen sein, denn schon im September soll das Underground geschlossen und abgerissen werden. Letzte Hoffnung für die Ehrenfelder Konzert-Kultstätte ist eine Petition auf openpetition.de, mit der auch ihr gegen den Abriss Partei ergreifen könnt. Wenn euch gute Konzerte in authentischer Umgebung am Herzen liegen, solltet ihr das tun.