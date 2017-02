So ganz wusste man nicht, was einen bei ihrer Show im Electro-Club Simplon erwarten würde: Bonzai wildert nämlich in vielen Stilen. Mal haut sie ihrem Publikum Clubbanger wie »Daniel Get’s It Wrong« um die Ohren, dann wiederum kreuzt sie in »No Rest« Dubstep-Bässe mit smoothem R’n’B-Gesang. Ihr Auftritt wurde dann überraschenderweise zu einem echten Bandkonzert, bei dem sich zwar alles um Bonzais Stimme und Dance-Moves drehte, ihre Mitstreiter aber auch sichtbar Spaß hatten. »Yeah, das sind meine Jungs! Ich habe so viel beschissene Gigs gesehen, bei denen die Bandmitglieder wie blöde Mietmusiker rumstehen. Ich will, dass bei mir jeder Spaß hat: meine Band und das Publikum.« Das ist ihr schon mal gelungen – und erstaunlicherweise überstrahlt Bonzai mit ihrem Bühnencharisma auch die Stilsprünge zwischen ihren Songs.