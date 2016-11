Mit einer namhaften Riege an KünstlerInnen hat das Londoner Web-Radio NTS die Eröffnung seiner ersten Dependance in den USA gefeiert, darunter Henry Rollins, Silent Servant, Peaking Lights und viele andere. Ein besonderes Highlight dürfte dabei das gemeinsame Set von Bonobo und Nick Murphy (Ehemals Chet Faker ) gewesen sein, die mit Tracks von DJ Koze, Gold Panda, Ólafur Arnalds oder Sharon Jones And The Dap Kings einen durchaus interessanten Mix da gelassen haben – hier in Gänze zu hören: