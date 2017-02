Boiler Room zu »T2 Trainspotting«

Zugegeben: Der originale »Trainspotting« -Soundtrack mag (Brit-)Rock und elektronischer Club-Musik gleichermaßen gehuldigt haben – hängen geblieben ist für viele aber vor allem Letzteres. Tracks wie »Born Slippy« von Underworld oder Bedrocks »For What You Dream Of« haben den Rave-Vibe der frühen Neunziger in die breite Masse getragen, nicht zuletzt auch dank der großen Popularität des Films. Ein Phänomen, das so heute kaum noch denkbar wäre, am 10. Februar in Berlin aber zumindest noch einmal ordentlich gefeiert werden soll.So steht der Boiler Room an diesem Tag ganz im Geiste des am 16. Februar startenden Nachfolgers »T2 Trainspotting« . Dass man mit Modeselektor, Sasha, Goldie und Head High kaum ein besseres Ensemble für diesen Anlass hätte finden können, ist wohl überflüssig zu erwähnen. Modeselektors ausgeprägte Affinität für diese Ära dürfte allgemein bekannt sein und auch Rene Pawlowitz aka Shed aka Head High ist vor allem für seine klassischen Rave-Referenzen bekannt. Mit Goldie und Sasha konnten zudem noch zwei britische Originale jener Dekade gewonnen werden. Gästelisten-Anfragen können an dieser Stelle getätigt werden.