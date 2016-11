Und dann müssen sich 700 Augenpaare an die Dunkelheit gewöhnen. Als Bohren & Der Club Of Gore aus der Sakristei trotten, ist es stockduster. Die Kirchbänke sind voll; Nachzügler stehen oder hocken in den Seitenschiffen. »Wir sind Bohren & Der Club Of Gore, drei musikalische Gammler aus Westdeutschland«, stellt Christoph Clöser knochentrocken seine Band vor. Überhaupt sind seine schwerfällig ins Mikro geatmeten Ansagen nie ganz frei von Selbstironie. Den Kern treffen sie dennoch meist. »Dieses Stück ist all jenen gewidmet, die auf der Autobahn konstant 30 km/h fahren«, kündigt er einmal an. Wenn er nicht gerade das Vibraphon betröpfelt oder Trübsal durch sein Saxophon bläst, nuschelt er lakonisch von entmutigenden Thekensituationen (»Still am Tresen«), vom Nichtstun und anderen bedeutenden Lebensfragen wie »Bin ich gefestigt genug, meine graue Wand wieder weiß streichen zu lassen?« In der Tat hat man heute alle Zeit der Welt, sich zu sortieren – bis die Ordnung in Leere auf- und übergeht. Leere, in die hin und wieder eine neue Note hineinkippt, vorübersegelt und sich schließlich langsam im Raum verliert.