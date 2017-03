28.02.17, Köln, Gebäude 9

Mit ein bisschen Scheinwerfer-Geflacker kündigt sich dann nach einer kurzen Umbau-Pause die fünfköpfige Band Blossoms an. »At The Most Kiss« ist der Opener des Konzerts und fungiert als charmante Tanzaufforderung. Auch wenn der Sänger selbst auf große Tanz-Einlagen verzichtet. Zu den poppigen Nummern gesellen sich im Laufe des Auftritts auch Songs wie »Smashed Pianos«, die den Hörer klanglich einlullen und das Gefühl für Zeit und Raum ein bisschen schwinden lassen. Leider stecken einige Leute im Publikum noch immer im Karnevals-Modus und passen mit ihren Zurufen so gar nicht ins klangliche Bild.

Den Anfang macht an dem Abend überraschend pünktlich der Support-Act Declan McKenna mit Band. Der englische Singer-Songwriter zeigt, dass er mit seinen gerade mal 18 Jahren bereits mehr Bühnenpräsenz besitzt als so manch alteingesessene Dauer-live-Band. Stimmlich erinnert Declan McKenna sehr an The-Kooks-Sänger Luke Pritchard und zeigt mit Songs wie »Isombard«, dass ihm auch das Songwriting liegt.