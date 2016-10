Johannes Sigmond ist der Win Butler der Niederlande. Breitwandige Indie-Pop- und Folk-Klänge sind das Metier des Blaudzun -Masterminds. Und jetzt plant der Holländer auch noch eine Trilogie. Das klingt nach ausgetüfteltem Konzept und einem Mehr an Bombast. Aber Fehlanzeige. Die neun Songs auf Teil eins, »Jupiter«, vergleicht Sigmond mit einer Kurzgeschichtensammlung. Von einem thematischen Bogen ist nicht die Rede.Auch in Sachen Arrangements fällt das fünfte Blaudzun-Album eher schlank aus. Okay, Sigmonds dramatischer Falsett tönt einem gleich zu Beginn entgegen, in den Balladen wabern die Streicher, und wenn der Titelsong ein Achtelnoten-Rennen zwischen Klavier und Schlagzeug veranstaltet und sich Klangschicht für Klangschicht in die Höhe schraubt, stellt sich wieder ein Arcade-Fire-Déjà-vu ein. Doch ist das Ganze versetzt mit einem kräftigen Schuss Power-Pop, was »Jupiter« ein Gefühl von Leichtigkeit gibt und einige wunderbare Ohrwürmer mit sich bringt. Problematisch ist, dass sich die Songs oft auf einem in die Länge gezogenen Songwriting-Einfall ausruhen und rasch in der Repetition versinken. Schade ums Potenzial!