Triptychon – das klingt nach einer Art Opus magnum, bedeutet bei Johannes Sigmond alias Blaudzun aber lediglich: drei rasch in Folge produzierte Alben mit jeweils neun Songs. Das Resultat: Der hymnische Arcade-Fire-Gestus des Niederländers steckte im Indie-Pop des ersten Teils von »Jupiter« noch drin, doch waren die Arrangements eine Spur luftiger gestrickt als davor auf »No Man’s Land« aus dem Jahr 2014. Leider drehten sich die Stücke allzu oft im Kreis. Teil zwei setzt die schlankere Linie nun fort, ohne sich zu sehr lumpen zu lassen: ein Glockenspiel hier, etwas Banjo dort. Besonderen Eindruck machen die analogen Synthies, die im Bowie’esken »Outside The Lights Of The City« oder dem passend betitelten »To Be Lost In 87« 1980er-Feeling verbreiten. Doch es ist wohl Sigmonds Vorliebe für gen Himmel strebenden Gesang und treibende Stakkato-Rhythmen, die trotz Variationen in Tempo und Instrumentierung ein Gefühl der Wiederholung erzeugt. Zumal die ab und zu zündenden Melodien des Vorgängers hier noch rarer gesät sind. Vielleicht sollte sich Blaudzun für Teil drei einfach mehr Zeit gönnen.