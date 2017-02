Die gefletschten Zähne eines Hundes auf dem Cover von »World Eater«, dem dritten Album von Blanck Mass , sind durchaus sinnbildlich zu verstehen – sowohl für seinen thematischen Ansatz als auch für die Musik. Fuck-Buttons-Mitglied Power vertont darauf seine Erwägungen über verwirrte Wut, die in Anomie münden kann. Er braucht dafür kaum große Worte, dafür aber drastische Sounds. Lieblich ist »World Eater« höchstens, um den Kontrast zu bilden, der Drastik noch deutlicher werden lässt. Powers Sound-Welten bestehen aus dröhnenden Synthesizern und Samples sowie überfallartig aufgebauten, oft gebrochenen Beats, dazu Stöhnen und Grunzen. Die sieben Stücke sind komplex arrangiert, wenn auch nur selten atmosphärisch abstrakt, zielen aber doch deutlich auf Wucht ab, ohne dabei zu simpel zu sein. Gewissermaßen bildet »World Eater« so den Mittelweg zwischen Blanck Masses vorangegangenen Alben »Blanck Mass« und »Dumb Flesh«, ohne dabei in irgendeiner Form gemittelt zu wirken. Ein bekömmlicher Genuss ist dieses Album immer noch nicht, beeindruckend aber auf jeden Fall.