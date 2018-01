Tourstress, Studioproduktionen und die ewig rotierende Promotion-Maschine können Bands auf lange Sicht ganz schön verschleißen. Beim Black Rebel Motorcycle Club war nach dem Ende der letzten Tour ein abrupter Halt offenbar unabdingbar. Schlagzeugerin Leah Shapiro musste sich einer Gehirnoperation unterziehen, während Robert Levon Been und Peter Hayes mit ihren Dämonen kämpften. »I know I’ve battled on and off with mental depression, and Pete’s head never came with any proper instructions«, so Robert nicht ganz ohne Ironie. Nachdem alle im Sommer 2015 wieder auf der Höhe waren, wurde mit den Aufnahmen zu »Wrong Creatures« begonnen, unterstützt von Produzent Nick Launay ( Grinderman Nick Cave ).Klanglich hat die Zusammenarbeit dezente Spuren hinterlassen, obwohl das Trio nach wie vor der souveränen Variante des schmerzverwöhnten Lederjacken-Gitarrenrock treu bleibt. Die progressiv-lauten Töne sind weniger geworden, ohne der fantastischen Akustik-Depression »Howl« von 2015 nachzueifern. Das Gesamtbild wirkt schlicht eine Nuance getragener, nachdenklicher und fängt hin und wieder gar einen Funken Nick-Cave-Melancholie ein. Was sich schlichtweg ziemlich gut in die Liste der Veröffentlichungen des Clubs einfügt.