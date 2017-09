Im Januar 2018 veröffentlichen Black Rebel Motorcycle Club ein neues Album. Es trägt den Titel »Wrong Creatures«. Vier Jahre war es recht ruhig um Leah Shapiro, Peter Hayes und Robert Levon, die Pause war aber dringend nötig. Leah musste am Gehirn operiert werden und auch die anderen zwei Bandmitglieder waren ausgebrannt, so Robert: »It’s a crazy making machine, it can chew you up good, I mean we literally toured ‘till the wheels came off and Leah’s brain literally started leaking out of her head. I know I’ve battled on and off with mental depression, and Pete’s head never came with any proper instructions.«