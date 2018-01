Das Gefangensein im eigenen Ich und der verzweifelte Versuch, aus diesem beklemmenden Zustand auszubrechen, ist auch Thema der ersten Single »Little Thing Gone Wild« , in der es heißt: »Lord you hear me loud into my soul speaker, why won’t you let me out, you’ve got the wrong creature.« Mit tiefen, angriffslustigen Basslines und furchtlosen Gitarrenakkorden rebelliert der Black Rebel Motorcycle Club nicht nur gegen die eigenen Zwänge, sondern vor allem nach wie vor gegen das System und eine Gesellschaft, die diesem bisweilen blind folgt.Aus der Perspektive einer Band, die unablässig gewillt ist, sich mittels harter Arbeit in Grund und Boden zu spielen, wirkt die kontinuierliche gesellschaftliche Gier nach Erfolg und Reichtum über alle Maßen absurd: »Der neue American Dream dreht sich allein darum, möglichst schnell reich zu werden. Es geht nicht mehr darum, kreativ zu sein, sondern darum, clever das System auszutricksen, um sich anschließend daran bereichern zu können«, bemerkt Robert Levon Been. Statt sich diesem Dasein ohnmächtig zu ergeben, stellt sich die Band diesen Verhältnissen mit »Wrong Creatures« abermals aufopfernd in den Weg und hat auch nach zwei Jahrzehnten nichts von ihrer Durchschlagskraft und Integrität verloren.