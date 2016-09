Die ersten Schritte sind getan. Im Mai veröffentlichten Black Oak ihr wundervoll vielschichtiges Debütalbum »Equinox« , Mitte September folgte die erste größere Deutschlandtour des gemeinsamen Projekts von Mitgliedern der Folk-Projekte The Black Atlantic und I Am Oak.Kaum zurück, hat die Band bereits ihre Erlebnisse in ein sehr schönes Musikvideo verpackt. Das Tourleben stellt sich hier als nicht enden wollender Spätsommer-Ausflug mit Freunden dar. Dem Romantiker geht dabei das Herz auf, besonders wenn mit »Gallop« einer der schönsten Albumtracks die Bilder begleitet.