Die letzte Veröffentlichung Black Grapes ist 20 Jahre her. Und die Legende um Frontmann und Drogenpapst Shaun Ryder, der Ende der 1980er ein Held tanzwütiger MDMA-Jünger in Manchester wurde, ist verblasst. Mit den Happy Mondays war er damals in England der heiße Scheiß. Der »Madchester«-Kult, das legendäre Label Factory und der Nachtclub »Haçienda« halfen dabei, Ryder zur dauerbedröhnten Ikone zu stilisieren. Black Grape wurden in den 1990ern dann sowas wie Ryders Afterhour, mit ihnen spielte er etwas chilligere und verträglichere Sounds zum runterkommen. Das ist wie gesagt schon lange her, irgendwann sind Ryder und Rapper Paul Leveridge alias Kermit aber wohl aus ihrem Rausch erwacht und haben übergangslos weitergemacht.»Pop Voodoo« startet mit spritzigen Rave-Beats und einer wortgewaltigen Generalabrechnung mit Trump. Danach folgen Versatzstücke aus Ryders musikalischer Biographie, unbeeindruckt vom sich veränderten Musikgeschäft, was schon fast wieder Bewunderung verdient. In den gar nicht so seltenen besten Momenten klingt das, als ob Ryder seinen wütenden Sprechgesang über sämtliche Café-Del-Mar-Sampler-CDs hinwegrotzt, eingereiht zwischen den durchaus besten Glanzmomenten seiner Karriere. Ob das heute noch jemanden interessiert, ist dann schon fast wieder egal.