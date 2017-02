Machen Österreicher eigentlich bessere Musik, weil ansonsten bei ihnen vieles noch beschissener ist als in Deutschland? Der Wahlkrimi, der unserem Nachbarn um ein Haar einen neu-rechten Präsidenten beschert hätte, sorgte bei vielen nördlich der Grenze für eine Mischung aus Schrecken, Arroganz und später dann Erleichterung. Wiener Schmäh ließ in den letzten Jahren sämtliche Musiknerd-Herzen höher schlagen. Hängt das irgendwie zusammen? Maurice, Sänger und Rampensau vom Dienst bei Bilderbuch , lacht: »Kann man schon sagen.« Seine Theorie ist dennoch eine andere: »Unsere Musik ist eine Reaktion darauf, dass wir keine Perspektive hatten, Musik zu machen, von der man leben kann.« Es gab keine Bands, die es ganz nach oben geschafft hatten, keine Idole, die aktueller waren als die alten Austropop-Granden. Und die sind schon zu lange tot oder vergessen, um noch als Vorbild zu taugen. Und überhaupt, der hedonistisch-koksgetriebene Lifestyle eines Falco wäre heutzutage als Musiker gar nicht mehr drin: »Vor ein paar Jahren wurde mir von Leuten in der Musikbranche noch gesagt: ›Von der Musik leben? Da hättet ihr euch einen anderen Job suchen müssen.‹« In so einer feindlichen Umwelt kann man aufgeben. Oder einfach darauf scheißen: »Wir wollen es krass machen, wir wollen es plakativ machen, wir wollen nach vorne gehen. Es kann ja nicht sein, dass wir das nicht schaffen. Wir sind ja gut.« Also haben Bilderbuch es einfach krass gemacht. Mit überspitzten Videos, mit plakativen Texten, mit einer ganz eigenen Form von Sexiness und mit einer Attitüde, die von vornherein klarmachte: Wir wollen auf die großen Bühnen.

Auf ihrem zweiten Album widmen sich Bilderbuch nun dem »Magic Life«. Oberflächlich erinnert es stark an den Vorgänger und seine »Party! Party! Hits! Hits!«-Attitüde, aber hört man genauer hin, ist alles doch ganz anders: 2017 strebt die Band nur noch nach Free Drinks statt Lamborghinis, die Sounds zerfallen in Fragmente, und die Songs wabern bisweilen minutenlang vor sich hin. »Ich sehe das Album sehr ehrlich«, erklärt Maurice ernst. »Und der Name ›Magic Life‹ hat perfekt zu 2016 gepasst. Für unsere Gesellschaft, das Politische, für alles. Wir in Europa leben ein magic life.« In Österreich ist der Name noch mehr mit Bedeutung aufgeladen. Dort heißt sogar eine beliebte All-Inclusive-Hotelkette so. Man fliegt in ein Ressort in Nordafrika, das Tor geht zu, und ab dann befindet man sich eine Woche lang in einer alternativen Realität, wo der Prosecco niemals zu fließen aufhört und die Welt da draußen ganz weit weg ist. »Diese All-Inclusive-Kultur ist in den Neunzigern entstanden. Und wir fühlen uns eben manchmal, als wären wir hineingeboren in so einen All-Inclusive-Moment. Und fragen uns so langsam: Wann fahren wir nach Hause? Haben wir noch ein paar Tage?«





So ist »Magic Life« auch ein höchst tanzbarer Abgesang auf die fetten Jahre. Da lugt zum Beispiel ein Investmentbanker hinter dem Song »Investment 7« hervor und sinniert über Liebe, als wäre sie ein unsicheres Investment: »Es ist nicht das erste, sondern eben schon das siebte Investment«, sagt Maurice. »Vielleicht gibt es noch ein achtes und ein neuntes. Es geht mir um diese gewisse Belanglosigkeit, die sich überall auszubreiten scheint.« Eva Illouz lässt grüßen: Der Kapitalismus hat die Liebe gefressen, und jetzt sind nur noch Tinder, Freidrinks und Sneaker übrig. Oder so ähnlich.