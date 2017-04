Wenn Leon Michels nicht selbst mit El Michels Affair tighten, altmodischen Soul aufnimmt, betreibt der New Yorker Produzent und Multiinstrumentalist ein geschmackssicheres Independent Label. Bastian Küllenberg sprach mit dem Big Crown-Gründer über die Philosophie seiner kleinen Plattenfirma.

Danny Akalepse und du habt Big Crown Records 2016 gestartet. Bitte gib uns eine kleine Zusammenfassung der Geschehnisse seither. War es schwierig das neue Label ans Laufen zu bekommen?

Truth & Soul schloss 2015 die Türen. In dem Jahr gelang es uns daher einen soliden Katalog zusammen zu bekommen, um ein neues Label zu starten. Die Alben von Lady Wray, Paul & The Tall Tress und Bacao Rhythm & Steel Band waren bereits aufgenommen. Zudem lizenzierten wir eine Reihe von Re-Issues bevor wir offiziell starteten. Wir hatten also einige gute Platten, um loszulegen. Es war schon immer schwierig ein Independent Label zu betreiben, aber wir empfinden einfach Leidenschaft für die Musik, die wir veröffentlichen, und es scheint zu klappen. Wir halten unsere Unkosten und Erwartungen recht niedrig. Superstars hervorzubringen oder in kommerziellen Radiosendern gespielt zu werden, sind nicht unsere Geschäftsfelder. Sollte sowas mal passieren, wäre es zwar sehr nett, aber es hat keine Priorität. Alle Künstler auf unserem Label haben sehr organisch Fans dadurch gewonnen, dass sie tolle Alben rausbringen und packende Konzerte spielen sowie durch Mundpropaganda.



Du hast Truth & Soul Records als Vorläufer und Keimzelle von Big Crown beschrieben. Gab es eine andere Herangehensweise bei der Labelgründung im Vergleich zu früher?

Habt ihr einen bestimmten Sound im Kopf, den Big Crown vertreten soll?

Danny und ich hören alles mögliche, daher möchte ich, dass das Label unseren Geschmack auch über old school Soul hinaus repräsentiert. Der Sound von Big Crown entwickelt sich ganz natürlich, ohne dass wir zu viel darüber nachdenken müssen. Ich produziere viele der Alben, deswegen gibt es eine Art beständigen Klang. Aber auch die Sachen, an denen ich nicht direkt beteiligt bin und die Re-Issues, die wir auswählen, besitzen bestimmte Klangmuster, die ganz organisch zum Big Crown Sound werden.



Es gibt unüberschaubar viele Re-Issues und Compilations mit »raren« und »vergessenen« Soul-Songs. Wie ist es da möglich, überhaupt noch spannende Stücke zu finden, die noch nicht wiederveröffentlicht wurden?

Da draußen existieren so viele fantastische Platten, die damals in sehr limitierten Serien rauskamen, die ich gerne wiederveröffentlichen würde. Es gibt eine solche Menge an Musik, die niemand jemals gehört hat, dass es ein Leichtes wäre, unsere gesamte Zeit damit zu verbringen, alte Platten aufzustöbern und neu rauszubringen. Der schwierige Teil dabei ist es, die Menschen hinter den Platten zu finden, die die Rechte besitzen und sie dir lizenzieren. Das ist hauptsächlich Dannys Aufgabe. Früher war die Musikindustrie sehr zwielichtig, Verträge existierten entweder nicht, gingen verloren oder wurden zerstört. Oft wurden diese älteren Herren ihr Leben lang vom Business übers Ohr gehauen, so dass sie misstrauisch werden, sobald jemand mit einem Vertrag vor ihnen herum wedelt. Das Aufspüren dieser Leute ist allerdings immer verschieden. Manchmal ist es nahezu unmöglich, in anderen Fällen genügt eine einzige Google-Suche. Das Internet hat diesen Prozess deutlich vereinfacht.

Lass uns über eure neuen Re-Issues reden. Eine der spannendsten darunter ist »Should I Take You Home« von Sunny & The Sunliners.

Sunny & The Sunliners sind wirklich eine meiner absoluten Lieblingsbands aller Zeiten. Sie haben einen sehr breiten Katalog und einige ihrer Songs waren in den Top 10. Ich bin einfach sehr aufgeregt, dass ich durch die Re-Issue auf eine gewisse Weise zu einem Teil dieser Musik werden und sie einem neuen Publikum zugänglich machen kann. Hoffentlich werden das die Leute ebenso zu schätzen wissen, wie wir.



Eine andere Single stammt von The Demands, einer Soul Band über die man kaum Informationen findet, abgesehen davon, dass sie aus Texas stammen. War eure Recherche erfolgreicher? Kannst du etwas zu der Band erzählen?

The Demands hießen ursprünglich The Fabulous Furys und benannten sich im Mai 1969 um, bevor sie im Sommer eine Reihe von Konzerten in South Carolina spielten. Sie haben die beiden Stücke der Single 1973 zusammen mit der texanischen Toningenieur-Legende Phil York aufgenommen und auf Clem Records veröffentlicht. Es wurden höchstwahrscheinlich nicht mehr als 500 Exemplare gepresst, von denen heute nur noch eine Handvoll existieren. Man kann die Musiker auch in dem Blaxploitation-Film »Fox Style« als Hausband bei einer Modenschau sehen.



Du warst Mitglied der Dap-Kings und bist Teil jener Szene, die Daptone Records mit aufgebaut hat. Ist die familiäre Philosophie des Labels ein Vorbild für Big Crown?

Ich bin mit vielen der Dap-Kings-Jungs aufgewachsen und immer noch sehr eng mit ihnen befreundet. Es ist wirklich etwas sehr Außergewöhnliches, mit einigen meiner ältesten und besten Freunde auf täglicher Basis zusammenarbeiten zu können. Lee Fields kenne ich seit ich 16 bin und seither arbeiten wir zusammen. The Shacks wiederum habe ich kennengelernt, als sie erst 16 waren und wir machen seit dieser Zeit zusammen Musik. Ich habe ihnen über die letzten drei Jahre beim Erwachsenwerden zugesehen. Da kann man überhaupt nicht anders, als eine Art familiärer Bande zu diesen Künstlern zu spüren. Im Augenblick fühlt sich daher jedes bisschen Erfolg den eine Band hat, wie ein Sieg von jedem auf unserem Label an.