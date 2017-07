Voll und ganz. Das ist total authentisch. Der Privatmensch dahinter wird immer weiter verdrängt. Das Ziel lautet, »Mike auf Vollzeit« zu sein.Mit dem jetzigen Mind-Set bin ich seit etwa 2007 unterwegs. Da habe ich meinen Mentor, den Studiobesitzer vom Health Gym Bonn, kennen gelernt. In dem Studio ist die Zeit stehen geblieben, es war wie eine Reise in die Siebziger. Da dachte ich: »Ich will genauso sein wie der!«Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt als ich das Health Gym entdeckte. Ende 2007 hatte ich die Vision, irgendwann Synthesizer-Pop zu machen. Ich blieb auf dem Achtziger-Film kleben, das gehört für mich mit dem Style zusammen, den ich fahre. Um die 2012 gab es erste musikalische Experimente mit einer Bonner Punkband. 2013 kam dann mein Freund und Produzent, der Gianni, dazu. Ein Jahr später haben wir uns richtig an Songs und Videos gesetzt.Das passt überraschenderweise sehr gut. Erstens gibt es eine Connection, es kommen Leute zu unseren Konzerten, mit denen man früher bei Shows abgehangen hat. Zweitens sind unsere Shows heute vom Energy-Level in Teilen so wie früher die Harcdcore-Shows, wenn es richtig abgeht. Mit Stagedives und allem.Habe ich auch alles mal gemacht. Heute längst nicht mehr. Zum Veganismus kann ich sagen, dass ich Massentierhaltung immer noch uncool finde. Ich habe aber für mich zu einem gewissen Zeitpunkt bemerkt, dass die Einschränkung in der Ernährung meine Lebensqualität vermindert hat. Ich esse halt gerne Fleisch; wenn auch bewusst. Bei Straight Edge kann es sein, dass ich übermorgen entscheide, vielleicht wieder dahin zurück zu kehren. Und dann für immer. Aber heute noch nicht.

Das geht zurück auf die Erlebnisse in dem Gym, von dem ich eben erzählte. Da saßen nur richtige Rheinländer. Richtige Ikonen. Der Spirit war sehr oldschool. Später kam dann der Hype um das Kölner Gangster-Milieu, ausgelöst durch mehrere Dokumentationen. Das habe ich genau beobachtet und unter diesen Typen fühlte ich mich wohl. Man muss natürlich sagen, dass so Leute wie der »Lange Tünn« als Typen ja okay sind, aber der Background mit Rotlicht und Zuhälterei natürlich Scheiße ist. Ich habe mich in der Echtheit mancher dieser Jungs aber schon wiedergefunden.

Da müsste ich mir ehrlich gesagt eine Verbindung stricken... Vielleicht so: Zusammenhalt, Gruppenzugehörigkeit, Teil eines Undergrounds zu sein und gegen den Mainstream – da gibt es Überschneidungen.



Ich möchte die Leute, die die Musik hören und feiern wollen, nicht mit Politik nerven. Ich persönlich habe ganz klar eine Agenda: Kein Anti-Amerikanismus und kein Antisemitismus! Ich dulde was das angeht keine Scheiße und würde auf Konzerten reagieren, wenn es da mal Vorfälle geben würde. Aber man muss den Leuten bei einem Konzert auch nichts erzählen. In den Liedern ist letztlich mein Fantum zu Amerika und Israel schon rauszuhören, aber eher versteckt.Ich kündige das nicht mehr an. Das haben wir letztes Jahr gemacht, und dann hat das nicht geklappt. Auch aus privaten Gründen verzögert sich das. Aber wir arbeiten dran und wir arbeiten auch schon mit anderen Produzenten aus Köln. SOLLTE das alles weiter so gut laufen, hoffe ich, kommt Ende des Jahres ein Tonträger.

Unser Videomensch, Janosch Pughnani, hat mich 2015 angeschrieben, nachdem er was von mir gehört und gesehen hatte. Ich habe direkt gemerkt, dass das passen würde mit ihm. Wir haben dann das »Drupp wie Jupp«-Video gedreht, das war super. Seitdem arbeiten wir zusammen. Der Style muss halt transportiert werden. Genauso wie beim neuen Video zu »Living the Dream«. Die VHS-Ästhetik mit der Janosch arbeitet passt top.



Ich verherrliche Rauschgift natürlich. Aber ich denke auch nicht krasser, als es in anderen Bereichen der Pop-Musik gemacht wird. Ich möchte einfach nicht mit anderer deutscher Musik wie Schlager in Zusammenhang gebracht werden. Damit das nicht passiert, greifen wir Themen auf, die in solchen Genres tabu wären. Ganz weit weg ist das halt auch nicht von unserem real life, auch wenn sich das in letzter Zeit geändert hat. Ich finde es mittlerweile geiler, nachts mit dem Auto von Party zu Party fahren zu können. Ich möchte aber lieber die einzige nüchterne Person auf einer Party sein. Leute sollen feiern, wie sie wollen.