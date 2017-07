Man staunte nicht schlecht, als das Glasgower Septett um Frontmann Stuart Murdoch im letzten Jahr dazu aufrief, Portraits an die Band zu senden. Man suche nach geeigneten Models, deren Gesichter die Cover für bevorstehende EPs schmücken sollten, hieß es in einem Statement . Jetzt haben Belle & Sebastian einen neuen Song veröffentlicht. »We Were Beautiful« heißt das gute Stück, auf dem Murdochs gewohnt sanftmütige Stimme zwischen erbaulichen Synthie-Flächen, überdrehten Percussions und einer pulsierenden Bassline wieder einmal zum Tagträumen einlädt.Da sich auf dem Artwork zur neuen Single lediglich vier Gesichter wiederfinden, Belle & Sebastian aber eine Auswahl von mindestens 50 Portraits anpeilen, darf man sich vielleicht bald auf neues Material freuen. Zweieinhalb Jahre ist es nun her, als mit » Girls In Peacetime Want To Dance « die letzte LP erschien. Ob wohl ein neues Album in der Mache ist? Wir wären erfreut.