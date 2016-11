Bands wie Tegan & Sara, Jenny Lewis, Moby, Warpaint nehmen euch mit ins Bett. Natürlich nicht wirklich, aber ihr könnt ihnen im Rahmen des Bedstock-Festivals zuschauen, wie sie von ihren Betten oder Sofas aus Songs spielen. Veranstaltet und gehostet wird das Ganze von MyMusicRX . Die US-amerikanische Organisation glaubt an die heilende Kraft von Musik und bietet Online-Musikunterricht und vieles mehr für schwer kranke Kinder und Teenager an, die viel Zeit im Bett verbringen müssen. Die Videos richten sich also vor allem an diese Kinder, aber natürlich dürfen alle zuschauen und gerne eine Spende für die Organisation da lassen.