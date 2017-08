Vor einigen Wochen haben uns die Beatsteaks in ihr Studio in Berlin geladen und uns das neue Album »Yours« vorgespielt. Damals schwärmte Sänger Arnim in den höchsten Tönen von den Kollegen von Deichkind , mit denen die Berliner den Song »L auf der Stirn« eingespielt haben: »Ich habe eh schon einen riesigen Respekt vor Leuten, die auf Deutsch texten. Als die Deichkind-Jungs meinten, sie hätten da was für uns, dachte ich kurz: ›Das lag bei ihnen vielleicht noch im Studio rum.‹ Und dann kamen sie mit so einem Kracher, den wir im Leben nicht hätten schreiben können.«



Der Song dreht sich um die Prokrastination, kennen wir alle, machen wir alle, also durchaus nachvollziehbar. Musikalisch gibt’s sommerliche Beats und eine bunte Mischung aus dem Sound der Beatsteaks und dem von Deichkind – und eben einen deutschen Text. Im Video machen beide Bands vor allem Reiche-Leute-Quatsch. Sie fahren auf Jetskis und in Golfwagen auf dem Golfplatz rum, hängen am Hubschrauber und tanzen durch ein Autohaus mit dicken Karren. Das sieht auf jeden Fall nach großem Spaß aus.