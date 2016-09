Okay, bei dem Albumtitel ist der Kreis der potenziellen Rezipienten sowieso von vorn herein klar umrissen. Hobby- Hedonisten, Berufsjugendliche oder solche, die es erst noch werden wollen, müssen allerdings auf der Stelle hellhörig werden! Beach Slang versammeln auf ihrem zweiten Album zehn Punk-Hymnen zum Abgehen mit deutlichen 1990er-Alternative- und College-Rock-Anleihen, selten länger als drei Minuten, flächige Gitarren, zackige Breaks: Willkommen auf der Tanzfläche der verrauchten Independent-Diskothek ihres Vertrauens.



Wem jetzt nicht zumindest das Knie ein wenig zuckt, guckt sich Konzertmitschnitte mittlerweile eh lieber vor dem heimischen Fernseher an. Eine gut dosierte Schnittmenge aus Jawbreaker, Hot Water Music und frühen Gaslight Anthem. Man braucht nicht viel davon, um glücklich zu sein. Ob die Halbwertszeit besagten Albums allerdings die der eigenen Adoleszenz überdauert, ist zumindest fraglich. Was soll’s: »Get teenage kicks right through the night, all right!«