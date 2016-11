Als ihr euch im vergangenen Jahr zurückgezogen habt, störte euch vor allem der oberflächliche Hype um Spielarten wie Grime und Trap. Was hat euch letztendlich dazu bewogen, nun wieder zurückzukehren?

Als wir 2012 mit unsere Eventreihe »Nachbarschafts Bass« begonnen haben, wollten wir damit in Berlin eine musikalische Nische pushen. Dabei war es uns wichtig, mit unseren Bookings einen musikalischen Rahmen zu schaffen, der vor allem vielfältig sein sollte. Wir wollten mit unserem noch jungen Publikum, dass anfangs nur aus Freunden und engen Bekannten bestand, gemeinsam wachsen und eine musikalische Entwicklung durchlaufen, die bei Grime und Trap anfing und später auch an Genres wie Garage, Bassline, Footwork, Jeresey Club, Kuduro und so weiter Anbindung finden sollte. Schnell wurde uns aber klar, dass die Trap und Grime Elemente mehr Aufmerksamkeit erhielten, als alles andere. Dadurch wurde es uns wiederum erschwert, Künstler aus anderen Genres zu buchen – nur darauf reduziert zu werden, war aber nie unser Wunsch.





Hat sich mit der Auszeit auch etwas an eurer Philosophie geändert oder ging es dabei eher um das Innehalten und Reflektieren an sich?

Beides eigentlich. Jeder von uns hatte sich ein Stück weit zurückgezogen, um auch im privaten Leben wieder Ordnung zu schaffen. Da die ganze Sache aus Spaß und Leidenschaft begann, war keiner darauf gefasst, was auf uns zu kam. Die Auszeit hat uns nochmal die Möglichkeit gegeben, unsere Ziele neu zu setzen und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren – Musik! An der Philosophie hat sich kaum etwas geändert. Der Sound und die Energie sind immer noch die gleiche geblieben – nur mit dem Unterschied, dass unsere Vision jetzt noch klarer und ausgereifter ist.





Wie habt ihr die Entwicklung um die verschiedenen Facetten der UK-Bass-Kultur in den vergangenen Jahren beobachtet? Schadet die Popularität gewisser Protagonisten dem harten Kern der Szene oder zahlt er vielleicht sogar auf ihn ein?

Repräsentative und berühmte Künstler, die aus einer stark geprägten Szene entstehen oder kommen, sollten sich immer bewusst sein, was sie mit ihrer Musik machen. In erster Linie kommt es natürlich immer auf den Künstler an sich an. Behält er den authentischen Stil oder verändert er den Sound, um mehr Popularität zu bekommen? Skepta und Lil Silva stammen beispielsweise jeweils aus der Grime- und UK-Funky-Szene. Beide sind mit ihren Produktionen in den Mainstream vorgedrungen, ihren Sounds und Wurzeln aber auch immer relativ treu geblieben. Vor allem Grime bekommt zurzeit mehr Aufmerksamkeit als je zuvor und wir finden das auch gut so. Solange die Musik und die Künstler authentisch bleiben, kann die Kultur davon nur profitieren.