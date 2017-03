Bardo Pond waren schon immer eine umtriebige Band. Das sieht man allein an der Masse der Nebenprojekte sowie der Menge an Veröffentlichungen. Ihnen wurden von Spacerock über Postrock bis zu Shoegaze sämtliche Genres zugeschrieben, zu ihren Fans gehören Laurie Anderson und The Jesus And Mary Chain, und auch der Pionierstatus der Gruppe ist unbestritten. Ohne Bardo Pond würde es so manche gehypte Psychedelic-Band nicht geben. Dabei haben sie den Underground-Status nie verlassen. Dass sie noch immer zu den Wegbereitern des Psych zählen, beweisen sie auf ihrem neuesten Album. Das verträumt-poppige »Crossover« schickt die Hörer auf eine Reise durch psychedelische Riffs, angereichert mit Flöte und Violinen sowie der schwebenden Stimme Isobel Sollenbergers. Man kann sich durchaus in den bis zu zehn Minuten langen Songs verlieren. Überhaupt fühlt sich das ganze Album wie ein himmlischer Trip an, vor allem Sollenbergers Stimme nistet sich im Unterbewusstsein ein. Dass der Band so was nach fast drei Jahrzehnten noch immer gelingt, ist bemerkenswert. Egal, ob man das nun Postrock oder Spacerock nennt.