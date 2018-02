»Danse Danse Les Ailleurs« ist insofern sehr französisch, als dass die Musik immer mal wieder den süßlichen Romantik-Pop von Air oder dem »La Boum«-Soundtrack streift. Man weiß nicht, ob Träume die Realität des Herrn Barbagallo darstellen, aber die Lieder auf seinem dritten Soloalbum legen diesen Verdacht schon nahe. Schon Tahiti 80, die Band, in der Barbagallo einst spielte, war vom Flair eines sehnsuchtsvollen Strebens zum Schöngeistigen umweht. Wie seine ehemalige Gruppe versteht es Barbagallo, Songs zu schreiben, die so markant und clever komponiert sind, dass sie hängen bleiben, ohne sich festzusetzen. »Süßlich« meint in diesem Fall nicht unbedingt »klebrig«, stattdessen bestimmt eine angenehme Flüchtigkeit die Lieder.

Beim Hören entsteht an keiner Stelle der Gedanke, dass es schwere Arbeit war, diese Platte aufzunehmen, weil alles so leicht wirkt. Es geht hier nicht darum, Brüche zu zeigen und den Entstehungsprozess der Songs zu reflektieren, denn dies ist offensiv zur Schau gestellte, sich selbst vorführende Popmusik. Die Arrangements erweisen sich obendrein als sehr ausgeklügelt. Verträumte Synthesizer, anscheinend unmittelbar einem 1970er-Al-Stewart-Album entnommen, ergänzen sich mit schwerelos klingenden, zarten Akustikgitarren. In »Les Mains Lentes« zeigt sich plötzlich ein Saxofon, das sich bestens in seine musikalische Umgebung einfügt. Natürlich ist das alles über die Maßen eskapistisch, aber was soll’s: An einem langweiligen Sonntag kann diese Platte in ihren gelungensten Momenten schon mal unerwartetes Wohlgefallen hervorbringen. Wer mehr sozialen Realismus aus Frankreich will, kann ja »Das Leben des Vernon Subutex« von Virginie Despentes lesen, es ist sehr gut.