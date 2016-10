Dass Paul Banks und RZA mal als Banks & Steelz gemeinsame Sache machen würden, konnte niemand erahnen. Mit »Anything But Words« zeigt das Duo aber, dass diese Fusion in jeder Hinsicht passt. Ob sie live neben ihren gemeinsamen Songs auch Interpol- und Wu-Tang-Hits spielen, wird sich in Köln und Berlin zeigen.

Geschrieben am

24. Oktober 2016, 12:18