»Goddess« das erste Mal auf großen Bühnen, und das gleich vor so vielen Menschen. Mittlerweile bin ich entspannter und routinierter, auch, wenn es um meine Person geht«. Ein Blick in die Was von Regisseurin Philippa Price visuell wie eine Musical-Version von »The Ring« inszeniert wurde, ist nur der Anfang von dem, was Banks auf ihrem Album präsentiert: »Wenn ich in den letzten vier Jahren etwas gelernt habe«, so die Sängerin, »dann, dass ich selbst mein größter Feind bin. Dabei sollte man eigentlich sich selbst am nächsten stehen und sein engster Freund sein«. Der Wunsch nach Selbstliebe statt Selbsthass ist erstrebenswert, aber in ihren Bildern dennoch verstörend. Vor allem dann, wenn man Banks persönlich spricht. In einer Berliner Hotelsuite sitzt eine ganz in schwarz gekleidete, zurückhaltende, fast unsichere junge Frau, die Fragen mit größter Vorsicht und wenigen Worten beantwortet. Neben der extrovertierten und oft erschütternden Banks lernt man so eine weitere Seite ihres Charakters kennen: »Alles beginnt sich langsam zu fügen, einen Sinn zu ergeben. Vor zwei Jahren war ich mir oft noch unsicher, weil mir die Abläufe des Geschäfts unbekannt waren. Und, um ehrlich zu sein, manchmal auch überfordernd. Ich stand mitdas erste Mal auf großen Bühnen, und das gleich vor so vielen Menschen. Mittlerweile bin ich entspannter und routinierter, auch, wenn es um meine Person geht«. Ein Blick in die Vergangenheit und dann die Aussicht auf die Zukunft. Wer bin ich? Wie will ich sein? Und wer bedingt mich auf diesem Weg?



In den meisten Fällen sind es Eltern oder Ex-Partner, die die größten Risse im Selbstbild verursachen. Banks weiß, wovon sie redet. Für ihre Bachelorarbeit beschäftigte sie sich mit dem Einfluss der elterlichen Scheidung auf die darauffolgenden Partnerschaften der Kinder: »Das habe ich in erster Linie für mich getan. Ich wollte wissen, ob ich vielleicht deswegen in manchen Dingen verkorkster bin als andere«, gibt sie mit einem verschämten Lächeln zu. »Es kann gut sein, dass die meisten ihren Eltern oder Ex-Freunden die Schuld an ihren Problemen geben, aber ich tue das nicht«. Zahlreiche Studien zum Thema zeigen, dass für Scheidungskinder tatsächlich ein höheres Risiko besteht, in festen Partnerschaften schwieriger zurechtzukommen. Vor allem dann, wenn die Eltern sich nicht an gewisse Verhaltensregeln halten: »Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Scheidung der eigenen Eltern irgendetwas Lehrreiches haben kann. Auch wenn die beiden mir gezeigt haben, was es heißt, mit dem eigenen Partner ehrlich zu sein und ihn respektvoll zu behandeln. Vielleicht hat mir ihre Trennung bewusst gemacht, dass zwischenmenschliche Beziehungen Arbeit bedeuten. Dass man stets versuchen muss, eine Verbindung zu den Menschen aufrecht zu halten, die man liebt und schätzt«.