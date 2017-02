Balbina polarisiert. Die einen feiern sie für ihre mutige, kluge Art, dem deutschsprachigen Pop eine völlig neue Note zu verleihen. Die anderen sehen in ihren Texten Plattitüden, unterlegt mit pompösem Pop. Was man aber mit Sicherheit sagen kann: Balbina ist in vielfacher Hinsicht außergewöhnlich und eine wahre Liebhaberin des gesprochenen Wortes – findet Leonie Scholl, die Balbina in Berlin traf.

Da steht sie in ihrem Kostüm, das man ruhigen Gewissens gewaltig nennen kann. Balbina ist das Gravitätszentrum an diesem Abend im Funkhaus des rbb, und das, obwohl sie sich die Bühne mit dem Filmorchester Babelsberg teilt. Es ist der 10. Januar, wir sind eingeladen zur Livepremiere der Songs ihres neuen Albums »Fragen über Fragen«. Balbina erinnert in ihrer präzisen Performance an eine Operndiva, nur dass sie statt Arien einen ganzen Gedichtband vorträgt. Und schon hier zeigt sich die Fallhöhe ihrer Wortkunst. In »Der Haken« windet man sich fast, wenn sie singt: »Knospen stürzen ab ... Bitte geht nicht ein. Ich mach euch in ein’ Eierbecher mit Wasser rein.« Das Lied »Der Trübsaal« wiederum geht einem die kommenden zwei Wochen nicht mehr aus dem Kopf: »Der Seele geht’s angenehm elend, ich wäre traurig, wenn das vergeht.« Ein Satz, der sitzt.

über das größte der gefühle. #fragenüberfragen #mit #dem #deutschen #filmorchesterbabelsberg #auf #snapchat der übersnap balbina_nanana Ein von balbina (@balbina_nanana) gepostetes Video am 5. Jan 2017 um 2:11 Uhr

Wenige Tage später findet das Interview mit Balbina statt. Zeit, die Frage, die schon beim Konzert aufkam, loszuwerden: Diese Musik, diese Videos, diese Kostüme, diese Texte, diese Attitüde – ist das übertrieben gekünstelt oder ganz große Kunst? Im persönlichen Gespräch ist von Inszenierung so gar nichts zu spüren. Balbina ist freundlich, aufgeschlossen und überaus empathisch. »Ich wünschte, es gäbe bei Interviews nicht immer diesen Zeitdruck. Die eine raus, die andere rein. Da kommt man sich vor wie beim Arzt«, sagt sie und lacht.



Aber jetzt mal Klartext: Welchen Stellenwert hat das Gesamtkonzept »Balbina« für sie persönlich? »Es ist mir einfach wichtig, jedem Song und jedem Konzert auch einen visuellen Aspekt zu geben, weil ich finde, dass die Lieder das verdient haben und auch das Publikum. Bild, Ton und Wort sind für mich immer ein Projekt, das Hand in Hand geht. Etwas, das sich gegenseitig befruchtet.« Einflüsse von außen lasse sie dabei nur bedingt zu. »Das liegt nicht daran, dass ich fremde Einflüsse als falsch betrachten würde. Ich habe aber ein sehr klares Bild von mir und von dem, was ich tun möchte.« Darum hat Balbina zwar ein Team, das sie bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützt. Sie schreibt aber alle Texte, konzipiert die Videos und näht zum Teil auch ihre Kostüme selbst. »Das ist wie bei einem Designer, der eine Kollektion macht. Den letzten Kniff erledigt er, weil nur er weiß, wie das Gesamtbild aussieht.«

Die aktuell hörbare Fassung dieses Gesamtbildes nennt sich »Fragen über Fragen«, beinhaltet 16 Songs und ist ähnlich textlastig wie das vor zwei Jahren erschienene Album »Über das Grübeln« . Bei dieser Textmasse könnte man fast annehmen, Balbina mache nichts anderes, als zu schreiben. »Ich schreibe eigentlich durchgängig«, gibt sie zu. »›Über das Grübeln‹ war zwei Jahre vor VÖ bereits fertig. Ich schreibe nicht projektbezogen, sondern täglich, und habe dann irgendwann ein sanftes Gefühl, das anklopft und sagt: ›So, hier ist wieder ein Abschnitt zu Ende, er hat folgenden Tenor und wird wahrscheinlich ein Album.‹«

Bild: Jakob & Hannah

Balbina spielt selbst kein Instrument. Sie schreibt zuerst die Texte und hat auch meist schon eine Melodie dazu im Kopf, ehe sie ins Studio geht und passende Akkorde dazu spielen lässt. Bei der Arbeitsweise wundert es nicht, dass ihre musikalischen Wurzeln im Rap liegen. »Ich habe in einer Zeit begonnen, deutschsprachige Musik zu schreiben, in der sie leider bis auf deutschen Rap eher unpopulär war. Es war schwer, Musiker zu finden, mit denen man arbeiten konnte, die auch eher die deutsche Sprache im Fokus haben.«

Gefunden hat sie die Musiker dann Ende der 90er-Jahre im Royal Bunker, den sie selbst als »Jugendclub« bezeichnet. Hier lernte sie Künstler wie Prinz Pi, Justus Jonas und Fumanschu kennen, mit denen sie auch heute noch musikalisch, vor allem aber freundschaftlich verbunden ist. Neben den Kontakten ist auch ein Thema über all die Jahre aktuell geblieben: Frauen sind in der Branche nach wie vor völlig unterrepräsentiert. »Die deutsche Musikbranche ist prozentual schlichtweg männerdominiert«, sagt Balbina. »Es kann einschüchternd wirken, wenn man sich nicht ein dickes Fell und einen ordentlichen Schuss Selbstbewusstsein gönnt. Viele überrascht meine Meinung, aber ich finde es für Frauen teilweise leichter, über das Rap-Milieu ins Plattenbusiness zu gelangen als über die Wege der Popindustrie. Denn Rap lässt starke Charaktere zu, ohne sie in eine Schablone pressen zu wollen. Wenn du eine Aussage hast, dazu was draufhast und willens bist, dich durchzusetzen, kannst du es schaffen. Auch wenn dein Look oder Stil zum Beispiel nicht der Norm entspricht. Diese Reduktion auf einen bestimmten Frauentyp, wie man auszusehen oder zu klingen hat, gibt es hierzulande viel stärker im Mainstream-Pop.«



Als feministische Aktivistin sieht sich Balbina jedoch nicht. »Mich nervt oft, dass Diskussionen über Gleichstellung von Mann und Frau in einen Topf geworfen werden mit freier Körperkultur. Sobald es heißt, es gibt ein Frauenproblem, schreit irgendwo jemand halbnackt aus der Ecke und möchte seinen BH verbrennen. Aber es geht eben nicht um Körperlichkeit, sondern um inhaltliche Gleichstellung. Die Diskussion sollte schon auf einem bestimmten Niveau bleiben.«

über aggressive kunst. #justusjonas #taktloss #westberlin Ein von balbina (@balbina_nanana) gepostetes Video am 28. Mai 2016 um 15:31 Uhr

Es gibt nicht viele Künstlerinnen, die so deutlich Haltung zeigen und Missstände in der deutschen Öffentlichkeit ansprechen. Und ebenso wenige, die Musik machen, die sich klar von den durchschnittlichen Hörgewohnheiten unterscheidet. Das »Anderssein« ist ein Thema, das sich durch Balbinas gesamtes Werk und ihre Biografie zieht. Etwa im Song »Unter’m Strich«, in dem sie auch mit dem Musikbusiness abrechnet. »Wenn man oft aneckt und viele sagen: ›Du bist weird, du machst immer alles anders, du bist ein Misfit‹, stellst du dir zwangsläufig die Frage: ›Soll ich denn werden wie ein anderer?‹ Mein Fazit ist mittlerweile: Ich habe gelernt, mich so zu mögen, wie ich bin, und mich nicht dem Druck zu beugen, der Durchschnitt in Perfektion zu sein. Ich trage gerne meine konzipierten Plastikkleider, und ich mache gerne Lieder über sechs Minuten. Lasst mich einfach sein, wie ich bin; ich lass euch doch auch so sein, wie ihr seid.«

Man merkt, dass sich Balbina auf ihrem Weg schon durch einige Widrigkeiten schlagen musste. Wie sehr treffen sie da noch eher negative Kritiken, wie sie auch bei uns an anderer Stelle im Heft zu finden sind? »Ich bin nicht unzufrieden mit dem Echo, das ich wahrnehme. Es gibt eine Bandbreite an Reaktionen, sehr viel schmeichelndes Lob. Man wünscht sich, dass die eigenen Inhalte Beachtung finden, und darf nicht nur gefallen wollen. Denn wenn du nur gefallen möchtest, wirst du nie etwas Ungewöhnliches schaffen, es bleibt angepasste Belanglosigkeit.«



Das Einzige, was sie wirklich störe, sind Redakteure, deren Ego größer ist als ihr Anspruch an Objektivität. »Es ärgert mich nur, wenn etwas unprofessionell, schlecht recherchiert oder obendrein hassformuliert ist. Redakteure, die sich auf dem Rücken der Künstler profilieren möchten. Im Internet verschwimmen die Grenzen, weil plötzlich jeder Journalist sein kann und urteilt. Die Qualifikation ergibt sich dann über die Reichweite, na ja, und Masse war ja noch nie ein guter Indikator für Qualität.«

Balbina