In Köln gibt es eine nicht zu unterschätzende Menge an Menschen mit gutem Musikgeschmack, denen Alters- und Genre-Grenze egal sind, solange sie Leidenschaft und Groove auf der Bühne erleben. Diesem Umstand ist es geschuldet, dass Shows von Jazz-, Bossa Nova- oder Soul-Urgesteinen in der Rheinmetropole erfreulich oft in ausverkauften Häusern gastieren. Der Stadtgarten ist eine dieser Venues, der es gelingt, auch bei 70jährigen Szene-Größen ein Publikum von 18 bis 68 zu ziehen. Das war bei Marcos Valle in den vergangenen Jahren zweimal so, und auch bei seinen brasilianischen Landsleuten und zeitweiligen Backingband Azymuth ist am frühen Sonntagabend der Stadtgarten gut gefüllt.