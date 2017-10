Das fünfte Album der in Köln als Tochter eines nigerianischen Vaters und einer Roma-Mutter geborenen Soul-Sängerin Ayo ist selbstbetitelt – nach eigenen Worten ein Hinweis darauf, dass sie diesmal fast alles selbst gemacht hat: Songwriting, Programming, Produktion.Sie selbst begreift es als eine Art Wiedergeburt nach diversen Krisen und dem Umzug von Paris nach New York. Stilistisch ist es allerdings eine direkte Fortsetzung ihres bisherigen musikalischen Weges: Traditioneller Acoustic-Soul, der sich immer mehr in Richtung Reggae, Pop und HipHop bewegt.Die frühe Lauryn Hill wäre wohl immer noch eine gute Referenz, nicht umsonst zählen Stevie Wonder , Donny Hathaway und Jimmy Cliff zu Ayos großen Vorbildern. Sie selbst meint: »Das ist kein Album für Leute, die sich gerne hinsetzen und alles durchdenken und analysieren. Das ist eine Platte für Leute, die etwas empfinden wollen.«Und tatsächlich muss man der grundsympathischen Sängerin, dass man das vor allem an den Texten merkt, die kaum eine Plattitüde auslassen. Die Musik hingegen strahlt eine unwahrscheinliche Wärme aus, eine Direktheit, der man sich kaum entziehen kann. Mit etlichen hübschen Melodien, ansteckenden Grooves, abwechslungsreichen Arrangements und Farbtupfern von Akkordeon bis Kalimba erfindet »Ayo« den Soulpop zwar nicht neu, ist aber weit mehr als bloße Wellness-Musik und sollte bei keinem gepflegten Sonntagnachmittagskaffeeklatsch fehlen.