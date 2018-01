Aaron Bruno fiel es nie schwer, all die abgeschmackten Klischees über seine Heimatstadt Los Angeles zu bestätigen: Seine Band Awolnation zeigte auf den beiden bisherigen, in den USA äußerst erfolgreichen Alben jedes denkbare Charaktermerkmal – außer Eigenständigkeit. Der Synthie-Rock der Band war in allererster Linie darauf gepolt zu gefallen – und zwar einem möglichst großen Publikum. Daran ändert sich nun auch mit »Here Come The Runts« nichts, allerdings schafft es Bruno, seine Gefallsucht in ein stilistisch sehr buntes Gewand zu gießen: Metal und Punk, Synthies, Rave, Rap und Folklore – alles wird bei ihm zu Pop. Die Zutaten erhalten sich aber ihre eigenen Charakteristika und so ihren ungehobelten Unterhaltungswert.Natürlich werden Awolnation nicht plötzlich zur distinguierten Indie-Band, sie beweisen sich aber mehr denn je ihr musikalisches Talent und ein Händchen für Eingängigkeit in vielen Disziplinen. Ein Stück weit wirkt das Album wie ein voraussetzungsloses Zusammentreffen von Weezer und den Beach Boys, deutlich seltener als früher kommen die unsäglichen 30 Seconds To Mars in den Kopf. Vielmehr macht »Here Come The Runts« Spaß, ohne seine Hörer vor auch nur die leichteste Aufgabe zu stellen. Das darf man auch mal einfach nur erfrischend finden.