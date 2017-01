Von Afrika nach Brooklyn und dann in die ganze Welt: Die neue Platte des Awesome-Tapes-From-Africa-Labels ist mal wieder ein Highlight. Dankbar darf man sein, diese Musik hören zu dürfen.

Es kann ein wenig anbiedernd wirken, wenn man Label-Chefs abfeiert. Beim New Yorker Brian Shimkovitz, der erst mit seinem Blog Awesome Tapes From Africa bekannt wurde und daraufhin das gleichnamige Label gründete, ist das aber vollkommen berechtigt. Der Kulturethnologe hat in den letzten Jahren so viele vergessene Tapes und Platten aus Afrika in die weite Welt getragen, dass seine Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Die Arbeit seines Labels ist also eine Repress-Maschine von großem Wert, die glücklicherweise nicht stillsteht. Awa Poulo, eine Künstlerin aus der Dilly-Gemeinde an der Grenze zwischen Mali und Mauretanien, ist solch ein schimmernder Edelstein. Als Peulh-Sprecherin, die zwar als Bevölkerungsgruppe nur zehn Prozent der malischen Bevölkerung ausmachen, aber eine ganz wichtige Rolle in ihrer Kulturlandschaft ausfüllen, stellt sie eine Besonderheit dar. Ihr Album ist eine wunderbare Sammlung folkloristisch geprägter Popmusik. Hier werden verzerrte Gitarren mit synkopierenden Percussions und Flöten mit einer wunderbaren Stimme gepaart. Hier ist so viel Soul versteckt, so viel Spannung zwischen den übereinandergelegten Schichten spürbar. Wer sich darauf einlässt, wird in Trance versetzt. Dafür noch mal danke, Brian Shimkovitz.