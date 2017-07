Nach Aristoteles ist »das Ganze mehr als die Summe seiner Teile«. Und eine Band ist mehr als die Summe ihrer Mitglieder, wie Animal Collective mit ihrem großartigen Zusammenspiel auf der letztjährigen LP »Painting With« bewiesen. Auch wenn »Eucalyptus« nicht das erste Soloalbum des Multiinstrumentalisten aus einer Band von Multiinstrumentalisten ist, wird deutlich, wie gut Avey Tare seine Bandkollegen tun. Auf der LP hört man zwar überall die Ingredienzien, die auch Animal Collective ausmachen: Abstruse Songstrukturen, ungewöhnlich-liebliche Melodien, verquere und verschwurbelte Elektronik, mitreißend-verwirrende Rhythmen und zahlreiche schräge Samples.Jedoch treten all diese Elemente immer nur in abgeschwächter oder singulärer Form auf. Das erweckt den Eindruck einer unausgefüllten Leerstelle und macht deutlich, was Aristoteles mit seiner Binsenweisheit meinte. Nichtsdestotrotz ist »Eucalyptus« ein spannendes und starkes Album. »Ms. Secret« etwa kann man sich auch auf »Merriweather Post Pavillon«, dem Kultalbum von Animal Collective vorstellen, und »Jackson 5« klingt wie eine »Painting With«-B-Seite. Insofern ist »Eucalyptus« ein weiteres aufregendes Teil des sich immer weiter ausfächernden Animal Collective-Universums.