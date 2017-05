Am 7. Mai lädt Deutschlandfunk Nova im Rahmen ihrer Konzertreihe »Auf der Bühne« in den Kammermusiksaal in Köln. Dieses Mal ist die Band Golf mit dabei, welche ihre Tour mit diesem Konzert beendet. Wir sichern euch Tickets für die Veranstaltung.

Geschrieben am

03. Mai 2017, 13:23 Text:

Felix Schönberger