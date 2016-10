Die Bühne im ausverkauften Underground ist dekoriert wie eine Kirche. Rechts und links eine Kanzel, Torbögen auf dem DJ-Pult, zwei leuchtende Kirchenfenster. Statt Weihrauch steigt einem aber eher leichter Gras-Geruch in die Nase, während Audio88 & Yassin zu sakralen Orgelklängen in Priester-Gewändern die Bühne betreten. DJ Breaques Bischofshut wippt zum Beat des Openers »Halleluja«, auf den die beiden Rapper von der Kanzel ihre misanthropischen Gebote verkünden. Nach den ersten paar Songs kommen die Gewänder jedoch weg – mehr Bewegungsfreiheit muss her. »Alle Arme nach oben« lautet das Motto, das Publikum wird immer wieder mit »Lauter! Lauter!« angestachelt.