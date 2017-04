Kollegen wie Rage Against The Machine oder Fugazi laden die junge Band als Support auf ihre Touren ein. 2000 bringen die Texaner aus El Paso das von Meister Ross Robinson produzierte, allumjubelte »Relationship Of Command« heraus, auf dem ein Hit-Track den nächsten jagt. Auf einmal glänzen ATDI auf den Covern großer und kleiner Musikmagazine, flimmern durchs Musikfernsehen und verkaufen Konzerte in wenigen Minuten aus. Doch der Hype wird den Jungs zu krass. Sie zerbrechen daran. Im Februar 2001 geben sie noch während der Tour ihre Trennung bekannt. Aus ATDI werden The Mars Volta (Cedric und Omar) und Sparta (Jim, Paul und Tony).

Ein Jahr nach dem Debüt findet sich die finale Besetzung mit Cedric Bixler am Gesang, Omar Rodriguez und Jim Ward an der Gitarre, Paul Himojos am Bass und Tony Hajjar am Schlagzeug. Drei Jahre und zwei Alben später schreiben die fünf ein kleines bisschen Musikgeschichte. Spätestens mit dem Release von »In/Casino/Out« (1998) ist dem Großteil der Rockmusikwelt klar, dass ATDI eine herausragende und besondere Band ist, die mit postpubertärer Wut, Stakkato-Riffs, unerwarteten Breaks und kryptischen Lyrics das explosive Zentrum einer alternativen Jugendkultur bildet. Eine Band, die sich zwischen dem Skate-Lala von Combos wie Blink 182 oder The Offspring und platten Jammerchören wie My Chemical Romance oder Fall Out Boy endlich mal traut, ein bisschen anders zu sein und auf die Kacke zu hauen – sowohl textlich als auch musikalisch.

1996 erscheint mit »Acrobatic Tenement« der erste Longplayer von At The Drive-In . Damit sticht die Band extrem aus der Masse der dreckigen Flipside-Records-Punkbands heraus. »Wer sind die, und was machen die da?« fragen sich damals nicht nur Fans des Labels angesichts dieser abgefahrenen Platte. Die, das sind fünf Typen aus dem erzkonservativen Texas. Hier hatten sie sich damals in staubigen Proberäumen einsperrt, um mit ihrem schier unzähmbaren Post-Hardcore das Tor zur Hölle der Generation Y zu öffnen und ihre ganze Teenage-Angst in ihrer Musik zu entladen.

Dass keins der beiden Projekte jemals die Musik, die Atmosphäre und die Energie von ATDI erreicht hat, darüber sind sich bis heute so gut wie alle einig. Und jetzt, 16 Jahre später, gibt es mit »In.ter A.li.a« tatsächlich ein neues Album und eine große Tour. »Wir hatten einfach zu viel Zeit miteinander verbracht«, erzählt Cedric im Interview. »Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich keine Zeit hatte, richtig erwachsen zu werden und erst herausfinden musste, wie das geht. Jetzt helfen mir meine Kinder und meine Frau dabei. Sie haben mir gezeigt, was es bedeutet, zuzuhören und Teil einer Beziehung zu sein. So ist es auch bei einer Band.« Einen Großteil der Zeit, die sie für »In.ter A.li.a« in Proberäumen und Studios versanken, haben die Jungs also nicht etwa geschrieben und gespielt, sondern hauptsächlich geredet. »Wir haben über eine Menge Dinge aus der Vergangenheit gesprochen«, erinnert sich Cedric, »über Sachen, die wir in Interviews gesagt haben und darüber, was das bedeutet hat. Ich zum Beispiel musste mich wirklich für ein paar Dinge aus der Vergangenheit entschuldigen.«





At The Drive-Ins neues Werk klingt glücklicherweise nicht wie das einer abgegriffenen Rockband, die 15 Jahre später zwar erwachsen ist, dafür aber etwas anderes vergessen hat: Wie es ist, jung zu sein und die enttäuschten Hoffnungen mit grenzenlosem kreativen Potenzial in musikalische Tornados zu verwandeln. »Für mich fühlt sich ATDI immer noch an wie ein 13-jähriger Junge, der gerade durch seine hormonelle Phase geht und keine Ahnung hat, was bei ihm los ist. Plötzlich hast du so viel Energie, und es ist, als würdest du schreien: ›Ich habe keine Ahnung, was ich will, aber ich will es verdammt noch mal sofort!‹«