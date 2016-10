Man verzeihe das Wortspiel, aber diese Band steigt wie Phoenix aus der Asche. Einige Zeit war es ruhig um Ashes Of Pompeii , jetzt hat die Post Hardcore Combo neues Material vorzuweisen. »Galeere« wurde von der Band selbst aufgenommen und von Oliver Zülch (The Notwist, Enno Bunger) gemischt. Zu kaufen gibt es die dazugehörige Vinyl-Single exklusiv bei den bald anstehenden Konzerten. Ab dem 21. Oktober sind Ashes Of Pompeii zehn Termine lang mit Fjort unterwegs.