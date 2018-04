Wusst ich’s doch, dass da was war: Vor ungefähr vier Jahren fiel mir mit »Swim Team« schon einmal eine Arms-And-Sleepers-Platte zum Rezensieren in die Hände. Warum ich mich erst jetzt erinnere? Nun, als die damalige Plattenkritik abgeschickt war, verfuhr ich mit ihr wie nach einem schlechten Date und wählte das Vergessen, so wie auch Max Lewis und Mirza Ramic das Nichts dem Alles vorziehen würden, wenn es um alles oder nichts ginge – so jedenfalls das eher klägliche Bild, das das vorletzte Album der zwei Musiker abgab. Liebe Arms And Sleepers: Das kann ich so nicht stehen lassen. Vielleicht war ich einfach noch nicht reif genug – oder ihr wart es nicht.



So oder so: »Find The Right Place« trifft den dereinst verfehlten Nerv und kann »einschläfernd« und »hypnotisch« klar auseinanderhalten. Mehr noch: Diese Platte leuchtet und erfrischt, wimmelt und wischt, pluckert und pulsiert, macht und tut. Harte Arbeit, die nach hartem Chillen klingt. Genau deshalb lassen sich ihre in Watte gepackten Tracks auch so vorzüglich in einer überschrillen Medienlandschaft verstecken – oder aber als akustischer Schlabberlatz im rappenden oder singenden Freundeskreis verteilen, wie die leutselige zweite Albumhälfte zeigt. Schön habt ihr’s hier jedenfalls – dass ich das noch mal schreiben würde!