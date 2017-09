Als der in Kritikerkreisen äußerst beliebte John Maus sich vor ein paar Jahren aus unerklärlichen Gründen aus dem Musikbusiness zurückzog (um bald mit zwei neuen Alben zurückzukehren), hatte der auch als Philosophie-Dozent tätige Künstler längst den Staffelstab des Weirdo-Pop weitergegeben und in fähige Hände gelegt. Ariel Pink besaß die nötige Exzentrik und das Popverständnis, um problemlos die zunächst als tragisch empfundene Lücke auszufüllen. Den Hang zum düsteren Konzept erahnt man bei Pink auch, allerdings fächert sich seine Kunst differenzierter auf. So auch auf dem neuen Werk, das der Amerikaner dem kultig verehrten, jedoch kommerziell weitgehend erfolglosen Musiker Bobby Jameson widmet.»Time to meet your god, time to get regards«, ruft Ariel Marcus Rosenberg aus und erinnert hier besonders an den Ziehvater Maus. In der Folge werden wieder verschiedene Spielarten musikhistorischer Genres genüsslich ausgebreitet, ohne dass der Trademark-Sound des Musikers auch nur an einer Stelle verloren ginge. »Feels Like Heaven« ist 1980er-Pop in seiner romantischsten Reinform, »Santa’s In The Closet« feiert das Infantile, und der Titelsong klingt wie ein Stück der Doors in einer ADHS-Version. Alles beim Alten, und doch hat Pink die losen Enden seiner Kunst vielleicht noch nie so perfekt zusammengefügt wie auf dieser vor genialen Einfällen strotzenden Wahnsinnsplatte.