Das neue Album von Arcade Fire steht offenbar ganz im Zeichen von Globalisierung, Kapitalismus und Corporate Identity – klar, dass da auch ein wenig moderne Ausbeutung nicht fehlen darf. So bitten Arcade Fire auf ihrer Facebook-Seite darum, umsonst für sie zu arbeiten und die neue Single »Infinite Content« einfach selbst fertigzustellen, da man zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis komme. Dafür hat die Band an dieser Stelle zwei Notenblätter samt Lyrics und eine Midi-Datei hinterlegt, die mit allen gängigen Audio Workstations wie Garage Band oder Ableton kompatibel ist und sämtliche Instrumente mit eigenen Spuren abbildet.Die eigenen Interpretationen sollen dann unter dem besagten Titel auf Soundcloud, YouTube, Instagram oder Twitter hochgeladen und mit dem Hashtag #InfiniteInfiniteContent versehen werden. Idealerweise tagt man noch @arcadefire. Was mit diesen Neuinterpretationen geschieht, ist völlig unklar, dennoch haben bereits diverse User ihre Ergebnisse hochgeladen: