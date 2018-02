Als ein verschrobenes Großwerk, eine Neubestimmung und ein Befreiungsschlag wollten wir das aktuelle Album von Arcade Fire in Intro #255 verstanden wissen und das sahen mit Blick auf den Jahrespoll auch viele von euch so. Dort mag das Album zwar knapp die Top-10 verpasst haben, dafür schafft es der Titelsong von »Everything Noe« sogar auf den dritten Platz. Wer sich ernsthaft für diese Band interessiert weiß allerdings, dass die Konserve hier nur die halbe Miete ist. Wirklich bewähren tut sich das neue Material der Band immer erst auf der Bühne – wenn auch in der Regel mit großem Erfolg. Eine Qualität, von der man sich am 18. April in Frankfurt einmal mehr überzeugen kann, wenn die Band die Festhalle übernehmen wird. Das Beste: Wir verlosen 1x2 Tickets für die Show. Einfach in das Formular eintragen und mit etwas Glück seid ihr dabei.