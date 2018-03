Arcade Fire sind offiziell pleite. Bei einem Meeting im grauen Riesengebäude des Großunternehmens »Everything Now« bekommen die Bandmitglieder ihre Optionen genannt: Die Firma erhält so gut wie alle Rechte an allen zukünftigen und bisherigen Aufnahmen, dafür müssen Arcade Fire nur ein paar kleine Kompromisse eingehen. Ein bisschen Product-Placement schadet ja nicht, oder?

In einem neuen Kurzfilm mit dem Titel »Money + Love« erzählen Arcade Fire die (natürlich fiktive) Hintergrundgeschichte zu den vielen Logo-Platzierungen auf ihrem aktuellen Album und der dazugehörigen Kampagne. Neben der Band ist Schauspielerin Toni Colette in der Rolle der CEO von »Everything Now« zu sehen. Dazu laufen die beiden Songs »Put Your Money On Me« und »We Don’t Deserve Love«.