Man konnte es schon mit der Angst zu tun bekommen, als Arcade Fire Ende Mai den Titelsong ihres neuen, fünften Albums als Vorab-Single unter die Leute brachten. Völlig klar war das eine Hommage an ABBA . Aber würden die Kanadier von nun an immer so klingen? Nun, eines kann man angesichts der elf Songs von »Everything Now« plus In- und Outro klar sagen: Arcade Fire haben dem episch-dynamisch rockenden Unterbau ihrer alten Songs entsagt und geben sich stattdessen noch poppiger, aber auch noch vielseitiger denn je. »Everything Now« eben, alles, und zwar jetzt sofort. Kaum eine Finte, die die Kanadier nicht ausprobieren, kaum ein Stil, dem sie sich nicht wenigstens für einen Teilsong widmen. Disco wird von Funk abgewechselt, dann von Synthie- und Electro-Pop oder einfachem Punk. Aber keiner der neuen Songs wirkt schlicht oder eindimensional, jeder nimmt mehrere überraschende Wendungen und endet nicht selten in der entgegengesetzten Ecke von dem Ort, wo er begonnen hat.Nur wenige Songs besitzen ansatzweise Hit-Potenzial, »Electric Blue« oder »Put Your Money On Me« etwa. Stattdessen erlauben sich Arcade Fire den Streich, den Song »Infinite Content« gleich zweimal hintereinander einzuspielen: einmal als Punkrock-, einmal als Country-Version. Das ist faszinierend, wenn man sich erstmal von der durch frühe Alben aufgebauten Erwartungshaltung gelöst hat. Die Band hat hier wirklich alles zugelassen, offenbart ihr volles Maß an Kreativität und Einzigartigkeit, sie ist abstrakt wie nie, aber immer auch sinnlich. »Everything Now« ist ein verschrobenes Großwerk, eine Neubestimmung und ein Befreiungsschlag. Keine Ahnung, ob die neuen Songs durch die spektakulären Liveshows der Band tragen werden – auf Platte geben sie aber immens viel zu entdecken.