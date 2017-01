Die Gefahr, dass man missverstanden und von den »falschen« Leuten abgefeiert wird, besteht ja immer.

DD: Vielleicht müssen wir damit leben, dass uns eh alle falsch verstehen. Das ist aber auch okay.





Habt ihr denn die Hoffnung, mit genügend Geduld Leute zum Umdenken zu bewegen?

K: Ich bin da leidenschaftslos. Aber klar ist das ist eine schöne Vorstellung: Zu hoffen, dass irgendjemand von uns vielleicht den richtigen Denkanstoß bekommt. Bei mir war es in meiner Jugend eigentlich auch nicht anders.

DD: Es wär ja noch doofer, sich selbst zu zensieren, damit man bloß niemanden »agitiert«.

PP: Wir sind halt ’ne Rap-Crew, die genau so über Politik redet wie über Depression.





Der Albumtitel ist eine Referenz an »Monarchie & Alltag« von den Fehlfarben. Wie kam es dazu?

K: Das ist einfach ein super Album und ein geiler Titel. Und wir haben jetzt auch ’nen geilen Titel.

PP: Mit dieser Referenz tüten wir ganz einfach das Feuilleton und die alten Spex-Leser ein. Und die Intro-Leser nehmen wir auch gleich mit.





Also alles nur Moves, um an möglichst viel Knete zu kommen?

DD: Wir sind wie alle aus dem HipHop-Biz: Es geht immer nur um Goldketten und tiefergelegte Autos.





Obwohl ihr im Rap-Game seid, kuschelt ihr - ähnlich wie Tarek von K.I.Z. mit der Terrorgruppe - vermehrt mit Punkern. Sind Punks und Rapper in letzter Zeit näher gerückt?

K: Das hat weniger mit Zeitgeist zu tun. Wir machen einfach die Platte, die wir machen wollen. Und wenn die punkig ist, dann ist das egal - oder sogar geil. Die Zuschreibung »Die Punk-Rapper« kommt ja von außen, wir sehen uns so nicht.

DD: Für mich gibt es eh nicht DIE Hip-Hop-Szene und DIE Punk-Szene, die man gegeneinander ausspielen könnte. Es gibt ja bei den HipHoppern so eine große Bandbreite … die bringt dann sogar so ’nen Schrott wie Die Bandbreite hervor. Das gleiche gilt beim Punk. Das ist alles so heterogen.