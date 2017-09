Manchmal bedarf es einfach einer Auszeit, um ausgelaugtes Potenzial wiederzubeleben. Dass Au Revoir Simone zweifelsfrei über solches verfügen, beglaubigte ihnen zuletzt sogar David Lynch, der den New Yorkerinnen gleich zwei Cameo-Auftritte in » Twin Peaks : The Return« reservierte – ein Privileg, das sonst keiner Band vorbehalten war. Während die Kolleginnen Erika Forster und Heather D’Angelo also gerade ihrem Sabbat frönen, hat sich Annie Hart in den Keller ihres Apartments eingesperrt, um in Eigenregie einen größtenteils uninspirierten, aber wenigstens unverkrampften Lo-Fi-Erstling mit Anleihen an New Wave, Synthie-Pop und Indietronic zu basteln.In gerade mal 27 Minuten bedient sich die DIY-Novizin des weithin bekannten ARS-Sounddesigns, wobei man sich auch an Metric (»Hard To Be Still«) oder die Chromatics (»Breathing Underwater«) erinnert fühlt. Im großen Ganzen nistet sich »Impossible Accomplice« zwischen ausgedienten Synthie-Akkorden, monotonen E-Percussions und rudimentären Bass-Linien ein. Diese bewirken jedoch manchmal auch ein recht gefälliges, federleichtes und in jedem Fall atmosphärisches Klangbild, aus dem sich hier und da sogar ambrosische Komfortzonen (»I Don’t Want Your Love«) hervortun. »Impossible Accomplice« ist gewissermaßen musikalisches Helium – wäre die Erde eine Scheibe, das Album würde immerhin dazu taugen, um nicht vom Rand zu plumpsen.