Ob man Kunst und Kunstschaffende so strikt trennen kann, ist eine große und komplexe Debatte, die im Lichte jüngster politischer Entwicklungen wie der #MeToo-Bewegung an Fahrt aufgenommen hat. Für von Hausswolff ist klar, auf welcher Seite des Diskurses sie steht: »Ich werde die Kunst und den Menschen dahinter immer trennen. Dafür ziehen mich zu viele Themen an, die extrem sind – und von extremen Menschen gemacht werden«, sagt die zierliche Blonde mit den hellblauen Augen.

Eigentlich war es als Scherz gedacht: Vor einigen Jahren trug Anna von Hausswolff beim Interview mit der größten schwedischen Tageszeitung einen Burzum-Sweater, schließlich ging es in dem Artikel darum, welche Bedeutung die Kirche für ihre orgellastige Musik habe, die sie gelegentlich sogar in Gotteshäusern spielt. Bei Burzum allerdings handelte es sich um das Death-Metal-Projekt des norwegischen Künstlers Varg Vikernes , der die Schlagzeilen weniger mit seiner Musik füllte als mit der Tatsache, dass er einen Menschen ermordet und mehrere Kirchen in Brand gesetzt hatte.

Auch für von Hausswolffs eigene künstlerische Arbeit hat die Trennung zwischen ihr und ihrem Werk besondere Symbolik. »Die meisten Menschen sind in Interviews überrascht, dass ich so freundlich bin«, sagt die Frau, die über Themen wie Kindestod und das Totenreich singt und die Düsterkeit der menschlichen Erfahrung oft bis an den Rand erkundet. So was habe sie schon immer fasziniert: »Ich hab schon von klein auf ganz wirre Sachen gesehen«, sagt von Hausswolff. Sie erinnert sich, dass, als sie etwa zwölf Jahre alt war und mit ihrer Schwester eine Freundin besuchte, diese den beiden eine VHS-Kassette mit dem Titel »Erdbeere« gezeigt habe. »Minutenlang sah man eine Vulva in Nahaufnahme«, sagt von Hausswolff. »Plötzlich kam eine Erdbeere aus ihr raus und plumpste auf den Boden«, erzählt sie weiter. Sie weiß noch, wie angsteinjagend das Gefühl für sie war, etwas Verbotenes zu sehen – und gleichzeitig wie atemberaubend und sinnlich. Ein ähnliches Erlebnis hatte sie, ebenfalls in jungen Jahren, bei einem Konzert ihres Vaters, dem bekannten Avantgarde-Soundkünstler Carl Michael von Hausswolff. Sie besuchte einen seiner Auftritte, bei dem er in einer mit Wasser gefüllten Wanne musizierte, die mit einer Klappe zugedeckt war. Über diese Klappe wurde Benzin gegossen und das Ganze mit einem Streichholz in Brand gesetzt. »Ich weiß noch, wie erschrocken ich darüber war, dass mein Vater in dieser brennenden Wanne saß. Alle schauten reglos in Richtung Bühne. Dieses Gefühl der unsäglichen Angst war schlimm und gleichzeitig faszinierend«, so von Hausswolff.



Es geht bei ihr oft um das Morbide, weil es, genau wie grenzgängerische Kindheitserlebnisse, ihre Instinkte wachrüttelt. Als von Hausswolff ihr aktuelles Album »Dead Magic« schrieb, befürchtete sie, genau das verloren zu haben. »Es war eine sehr passive Phase, ich konnte plötzlich nicht mehr mit meinem kreativen Ich kommunizieren«, sagt sie. Für ihr 2015 erschienenes Album »The Miraculous« hatte sie den menschlichen Geist und seine Reisen ins Fantastische thematisiert – aber nach dem Album und der passenden Tour fühlte es sich an, als habe sie ihre Vorstellungskraft verloren, mit einem besonderen Effekt auf ihre Selbstwahrnehmung. Denn ihre düstere Seite, die sonst für so viel Fantasie sorgte, arbeitete plötzlich gegen sie: »Ich dachte zu dem Zeitpunkt, ich wäre eine künstliche Person mit aufgesetzten Ideen, und hatte mit ganz großen Unsicherheiten zu kämpfen.« Doch plötzlich erkannte sie, dass dieser Prozess ebenfalls kreativ war, dass sie einfach nur keine Kontrolle darüber hatte, wohin er sie führte. Diese Orientierungslosigkeit nutzte sie für die neuen Songs, die sie heute ganz anders interpretiert und deswegen für besonders spannend hält.

Fünf überlange Lieder bilden das 47-minütige neue Album. Laut Pressetext bewegen sie sich zwischen Licht und Dunkelheit, wirken aber eigentlich immer eher dämmrig. Sie sind, wie so vieles in der heutigen Musik, nicht richtig kategorisierbar. Wenn man es trotzdem versucht, denkt man an Doom-, Gothic- und Art-Rock, aber auch an Folk und Black Metal. Bei den Arbeiten zum Album hat sie viel mehr Körperlichkeit reingebracht. »Ich habe viel physischer gearbeitet, meine Stimme viel extremer eingesetzt«, sagt sie. Dementsprechend bietet das Album einige hohe Töne. Das rotgefärbte Titelbild von »Dead Magic« ist gespenstisch und mysteriös, es sieht aus wie das Gesicht eines toten Kindes aus einer längst vergangenen Zeit. Was es genau darstellt, will von Hausswolff irgendwann mal verraten, heute allerdings sagt sie bloß, dass ihre Schwester das Foto einst geschossen habe.



Mit ihrer Schwester, der Filmemacherin Maria von Hausswolff, scheint sie eine besondere Beziehung zu pflegen und eine Vorliebe für Düsteres zu teilen. Maria führt Regie bei Annas außerordentlich gruseligen und oft trübsinnigen Musikvideos. Die Schwestern fungieren füreinander wie eine kreative Kontrollinstanz. »Fischauge« nennen sie diese Instanz – aus irgendeinem Grund, der Anna nicht mehr einfällt –, die immer überprüft, ob die Idee der anderen auch wirklich rund ist. Auch ihr Vater darf Tipps geben, vor allem dafür, wie man mit dem Business und den Menschen umgeht, die in diesem Umfeld arbeiten. Auf die Frage, ob die Kunst bei den von Hausswolffs immer eine Familienangelenheit sei, antwortet Anna bloß mit einem überraschten Lachen. Irgendwie wirkt diese enge Zusammenarbeit mit Vater und Schwester auch ein wenig wie ein Rückzug in den sicheren familiären Schoß, weg von der düsteren Welt, der sie sich vielleicht lieber mit ihrer Fantasie nähert als in der Realität.