Ich habe Antibalas alleine gegründet. Ich konzipierte den Namen, buchte die ersten Shows, schrieb die ersten Songs und stellte die erste Welle von Bandmitgliedern zusammen. Die ersten Platten ließ ich damals von meinem eigenen Geld pressen und verbrachte einige Tage damit, mit einer Kiste 12“ Scheiben in Lower Manhattan herumzulaufen, um sie in kleinen Stückzahlen an die örtlichen Plattenläden zu verkaufen. Zu der Zeit spielte ich zusammen mit Sharon Jones, Lee Fields und anderen Musikern als Teil von Desco Records, das später zu Daptone Records wurde. Ich hatte einige Lieder beisammen und wollte eine Band zusammenstellen, die Latin Funk und Afrobeat spielen würde. Ich versammelte dazu die Musiker, mit denen ich bisher gespielt hatte und rief einige andere Leute hinzu. Im Laufe der nächsten Monate wuchs die Band und es bildeten sich feste Mitglieder heraus. Uns wurde eine Residency freitags in einem Club in Downtown Manhattan angeboten, die über zwei Jahre lief. Während dieser Zeit entwickelte sich die Band, wurde richtig tight, schrieb neues Material und erspielte sich eine Fanbase, die nicht nur aus New Yorkern bestand.

Das erste Mal, an das ich mich bewusst erinnere, war 1991: Fela Kutis »Sorrow, Tears And Blood« als Sample im Song ”Grand Verbalizer« von der Rap-Gruppe X-Clan. Ich wuchs mit HipHop auf, es war mein Lieblingsgenre von 1984 bis 1995. Ein Großteil meines späteren Musikgeschmacks hat sich daraus entwickelt, dass ich das Sample-Material aufspürte, das den Grundstock des Golden Age HipHop bildete. Die erste Afrobeat-Platte die ich besaß, war ein Exemplar von »Beasts Of No Nation« von Fela Kuti. Ich bekam sie 1994 und es dauerte fast sieben Jahre bis ich den Rest von Felas Aufnahmen fand. Heutzutage kannst du seinen kompletten Katalog in sieben Minuten runterladen!Es sind zu viele, um sie zu zählen, aber wenn du an einer halbwegs akkuraten Nummer interessiert bist, würde ich 45 sagen. Das umfasst aber auch Musiker, die vielleicht nur mal bei einer Tour ausgeholfen haben. Wir arbeiten mit einem festen Kern von Musikern, der im letzten Jahrzehnt mehr oder weniger konstant blieb. Das Problem einer sehr großen, virtuosen aber permanent verarmten Gruppe von Musikern ist, dass es sich die Leute einfach nicht erlauben können, für immer in dieser Band zu spielen. Seit wir anfingen, haben wir Mitglieder an die Dap-Kings, Arcade Fire, Mark Ronson, die Black Keys und sogar Taylor Swift verloren. Andere ehemalige Bandmitglieder haben dagegen ihre akademischen Abschlüsse verfolgt. Ich kann es aber keinem in der Band übel nehmen, nicht immer pleite sein zu wollen. Besonders in einem Land ohne soziales Sicherungsnetz respektiere ich ihre praktische Einstellung und bin dankbar für die Zeit, die sie in das Projekt gesteckt haben. New York ist ein großartiger Ort, um eine Band zusammenzustellen und ein schlimmer Ort, um eine zusammenzuhalten. Das Leben ist so teuer und jeder muss so hart dafür arbeiten, um jeden Monat die Miete zu verdienen, so dass es unmöglich ist Loyalität für ein Projekt einzufordern, dass selbst bei einer Vollzeit-Beschäftigung nur einen Teil des Einkommens finanziert.