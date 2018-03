Animal Collective spielen »Sung Tongs« live

»Hier muss man permanent auf alles gefasst sein«, schrieb Intro-Autor Ulrich Kriest im Jahr 2004 über »Sung Tongs«, dem fünften Album von Animal Collective, das für viele immer noch als eines ihrer besten gilt. Selten ging die charakteristische Formel der damals zum Duo geschrumpften Band aus naiver Improvisation, psychedelischer Effekt-Verliebtheit und dem Gespür für gute Pop-Melodien so gut auf, wie hier.



Wie die Band nun per Twitter bekannt gab, werden Panda Bear und Avey Tare das Album mit einer umfangreichen Tour in Gänze auf die Bühnen bringen. Dazu gehört erfreulicherweise auch ein Halt im Berliner Heimathafen am 14. Juni in Berlin. Weitere von hier aus nahegelegene Shows finden in Paris und Amsterdam statt. Hier findet ihr alle Termine auf einen Blick.

12. Juni, London / Troxy

13. Juni, Amsterdam / Paradiso Noord

14. Juni, Berlin / Heimathafen

15. Juni, Kopenhagen / Vega

17. Juni, Paris / Trianon

19. Juni, Barcelona / Sala Apolo

20. Juni, Madrid / Joy Eslava

21. Juni, Lissabon / Teatro Capitolio

23. Juni, Athen / Summer Nostos Festival

20. Juli, New York / Town Hall

21. Juli, Washington / Lincoln Theatre

23. Juli, Austin / Paramount Theatre

25. Juli, Denver / Ogden Theatre

27. Juli, Chicago / Vic Theatre

29. Juli, Seattle / The Moore Theatre

30. Juli, Oakland / Fox Theater

31. Juli, Los Angeles / The Theatre at Ace Hotel