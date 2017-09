Mit Rick hat sich unsere Arbeit verändert, das stimmt. Das gemeinsame Schreiben war jedoch eher ein Vorfühlen, ob es funktioniert. Bei unserem neuen Album haben wir es komplett durchgezogen: An den Stücken haben Julia und ich gleichberechtigt zusammengearbeitet.Wir haben tatsächlich sehr viel Zeit zu zweit im Studio verbracht, abgeschottet von der Außenwelt. Dabei haben wir es ziemlich gut austariert, wie wir dem anderen genug Raum geben. Im Prinzip balancieren wir ständig unser Verhältnis zueinander aus – als Musiker, Freunde und Familie.Das war unser Ziel. Tatsächlich muss ich aber zugeben, dass wir nach ersten Songideen ziemlich viel daran gearbeitet haben. Ich will nicht sagen, dass die Songs komplett konstruiert sind. Aber wir justieren schon viel nach und werkeln gerne an Details herum. Wenn sich das natürlich und entspannt anhört, haben wir es richtig gemacht.Wahrscheinlich schon. Wobei: Ich habe eben nichts anderes als Ventil. Andere haben enge Freunde oder so. Ich habe den Hang dazu, alles in Songs zu packen. Auch die Beziehung zu Julia manifestiert sich in der Musik. Ich spreche sonst eigentlich nie über das, was in mir vorgeht.Ich habe tatsächlich schon früh angefangen, mich mit Musik zu beschäftigen. Allerdings hat man als Kind ja noch nicht die Erfahrung und Fähigkeit, etwas gut auszudrücken. Mal ehrlich: Als Kind ist man doch meistens einfach nur verwirrt und versucht, die Welt zu verstehen. Wenn man noch Geschwister hat, kann man wenigstens mit ihnen nach Antworten suchen. Vielleicht machen Julia und ich das ja immer noch mit unserer Musik. »Snow« besteht zumindest zu 100% aus uns beiden. Durch und durch.