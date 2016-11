Die deutschsprachige Popmusik birgt einen großen Schatz an musikalisch und textlich simplen Saufliedern. Wer lag nicht schon mal zu »Eisgekühlter Bommerlunder« von den Toten Hosen besoffen auf der Tanzfläche? Hach, süßer betrunkener Vogel Jugend. Nun verfassen die Kölner Angelika Express , die man längst tot oder aufgelöst geglaubt hatte, ein Konzeptalbum zum neben Sex wichtigsten Thema der Menschheitsgeschichte: Schnaps, Bier, Korn und Wein. Die Songtitel klingen alle wie im Rausch von der Band erdacht, die Texte bedienen sich seichten Kneipenhumors. Punkiger Schrammel-Rock wie in »Hang Over Annelore« kann man sich bestens nach dem fünften Bier im Goldenen Handschuh, dem von Heinz Strunk im gleichnamigen Roman verewigten Absturzetablissement auf der Hamburger Reeperbahn, vorstellen. Bei »Elf Kölsch in elf Sekunden« ist der besoffene Nebensitzer nach Konsum der im Liedtitel genannten Menge an der Schulter des Nachbarn gelehnt eingepennt. Definitiv keine Platte, die man in nüchternem Zustand auflegen sollte.