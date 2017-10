Neue Stilmittel, Einflüsse oder Reisemitbringsel, die den Sound der nächsten Platte optimieren? Kann man bei ASIWYFA definitiv vergessen. In Belfast wird weiterhin an ungeraden Rhythmen, überbreiten Gitarrenbrettern und kleinen Melodiefetzen im instrumentalen Kopfrechner-Universum getüftelt. Wer will da überhaupt mehr erwarten als einen musikalisch aufreibenden Mindfuck, wie ihn die Iren seit 2005 nahezu perfektioniert haben? Spannend bleibt es auch weiterhin, zwischen angedeuteten Rockismen fliegen süße Gitarrenlinien umher, die kurzerhand von einem grollenden Schlagzeug-Bass-Getöse platt getreten werden.Durch den konsequenten Verzicht auf Gesang wird der musikalische Rausch noch intensiviert, ohne jemals zum Horrortrip zu mutieren. Mehr denn je vermittelt eine wohldosierte Portion Melodiegefüge den Kompositionen eine gewisse Zugänglichkeit, die festhält und zum nächsten unerwarteten Break mitzieht. Trotzdem ist das noch ziemlich kompliziert und bleibt weiterhin völlig bewusst eine Nischenerscheinung. Aber eine voller Entdeckungen, Ideen und genialer Arrangements, die kaum eine andere Band des Mathcore so einleuchtend zu vereinen weiß.